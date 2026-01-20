Los dos últimos pandas que quedan en Japón regresarán a China el 27 de enero

Noticias

Tokio, 20 de enero (Jiji Press)—El Gobierno metropolitano de Tokio informó que los únicos pandas gigantes que quedan en Japón, Xiao Xiao y Lei Lei, ahora en el zoológico de Ueno, en Tokio, partirán hacia China el 27 de enero.

El gobierno de Tokio, que gestiona el zoológico, explicó el lunes que está previsto que sean transportados esa misma noche en avión desde el Aeropuerto Internacional de Narita, en la prefectura de Chiba.

El próximo domingo será el último día en que se podrán ver los pandas gemelos, macho y hembra, en el zoológico situado en el distrito de Taitō de la capital japonesa.

Los gemelos nacieron en el zoológico de Ueno en 2021. Todos los pandas gigantes criados en Japón están en préstamo por parte de China con fines de investigación reproductiva, y la propiedad de los animales sigue perteneciendo a China, incluidos los pandas nacidos en Japón.

En diciembre del año pasado, el Gobierno Metropolitano de Tokio anunció que Xiao Xiao y Lei Lei serían entregados a China a finales de enero de este año, de acuerdo con un convenio alcanzado con la parte china.

