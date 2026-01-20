La primera ministra Takaichi Sanae anuncia que disolverá la Cámara Baja el viernes

Noticias

Tokio, 19 de enero (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció el lunes que disolverá la Cámara de Representantes (Cámara Baja) el próximo viernes, al comienzo de la sesión ordinaria de la Dieta de este año, para convocar elecciones generales.

En una rueda de prensa, la primera ministra afirmó que las elecciones a la Cámara Baja de la Dieta, el parlamento japonés, se celebrarán el 8 de febrero, y que el período de campaña electoral comenzará el 27 de enero.

Como principal motivo para convocar elecciones a la Cámara Baja, Takaichi afirmó que la nueva coalición gobernante, formada el pasado octubre entre el Partido Liberal Democrático y su nuevo socio, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), necesita buscar un mandato del electorado.

“Quiero que la ciudadanía decida, a través de estas elecciones, si Takaichi Sanae es adecuada para ser la primera ministra de Japón”, declaró Takaichi, que calificó la próxima contienda como “unas elecciones para crear el futuro por nosotros mismos” y añadió que pone en juego su posición como líder del país.

Los sondeos sugieren que la coalición PLD-Ishin se enfrentará principalmente a la Alianza Reformista Centrista (Chūdō Kaikaku Rengō), una nueva formación política creada por el principal grupo de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, junto con el Kōmeitō, antiguo socio de coalición del PLD y ahora situado en el bloque opositor. El nuevo partido está integrado por miembros de la Cámara Baja procedentes del PDCJ y del Kōmeitō.

