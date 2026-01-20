Japón recibió más de 40 millones de visitantes extranjeros por primera vez en 2025

Noticias

Tokio, 20 de enero (Jiji Press)—El ministro de Turismo, Kaneko Yasushi, informó el martes en una rueda de prensa que el número anual de visitantes extranjeros en Japón ascendió a unos 42,7 millones en 2025, frente a los 36.870.148 del año anterior, y superó por primera vez los 40 millones.

El gasto de los visitantes extranjeros también alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 9,5 billones de yenes.

Impulsado por la debilidad del yen frente a otras grandes divisas, el número de visitantes extranjeros estableció un nuevo récord por segundo año consecutivo, tras superar en 2024 el máximo registrado antes de la pandemia.

Durante 2025, el número de visitantes procedentes de Hong Kong disminuyó temporalmente debido a la propagación en redes sociales de rumores sobre un posible gran terremoto en Japón.

No obstante, la cifra total de visitantes se vio respaldada por los esfuerzos para atraer turistas de una amplia variedad de países y regiones, como Estados Unidos, Europa, Australia y Oriente Medio.

