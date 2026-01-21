Sony transferirá su negocio de televisores a una empresa conjunta con TCL, de China

Noticias

Tokio, 20 de enero (Jiji Press)—El gigante japonés de la electrónica, Sony Corp., declaró el martes que transferirá su negocio de televisores a una empresa conjunta que creará con la empresa china TCL Electronics Holdings Ltd. Ambas empresas firmaron un acuerdo básico sobre la transferencia ese mismo día.

Sony, núcleo de Sony Group Corp., planea reforzar sus negocios con televisores combinando su poder de marca y la competitividad de costes de TCL. Las marcas “Bravia” y “Sony” se mantendrán tras la transferencia.

TCL desarrolla una amplia gama de aparatos, como pantallas y televisores, dispositivos móviles o electrodomésticos; Sony ha posicionado sus negocios en los videojuegos, el cine y la música, como pilares de crecimiento, y concentra sus recursos de gestión en ellos; hasta el año pasado también contaba con una filial financiera, Sony Financial Group, que fue escindida del grupo.

Según este acuerdo, el negocio de sistemas de “entretenimiento en casa” de Sony, que incluye tanto televisores como auriculares y otros aparatos de audio, se separará y transferirá a dicha empresa conjunta, en la que Sony y TCL tendrán el 49 % y el 51 % de las acciones, respectivamente.

La empresa conjunta se encargará de todas las fases del negocio de televisores, incluyendo el desarrollo, diseño, producción, ventas y servicio postventa. Se espera que las operaciones comiencen en abril de 2027, dependiendo de la aprobación de las autoridades relevantes.

