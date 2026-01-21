Arrestan a una ciudadana tailandesa en Japón por contrabando de “cigarrillos zombi”

Noticias

Osaka, 21 de enero (Jiji Press)—Una ciudadana tailandesa de 31 años fue arrestada por la policía de Japón por el presunto contrabando de etomidato, los conocidos como “cigarrillos zombi”, en una maleta.

Según la Aduana de Osaka, se trata del primer caso de actuación policial relacionado con el etomidato en el aeropuerto internacional de Kansai, en la prefectura de Osaka, en el oeste de Japón. El etomidato, que en algunos casos provoca espasmos musculares y comportamientos erráticos, fue añadido a la lista japonesa de sustancias controladas en mayo del año pasado.

Tuela Kanwara fue detenida y posteriormente acusada formalmente de presuntamente introducir de contrabando 1.002 cartuchos de esta sustancia, con un peso total de unos 500 gramos, ocultos en una maleta a bordo de un vuelo procedente de Tailandia con destino a Japón el 5 de noviembre de 2025.

Según la comisaría de policía del aeropuerto de Kansai, dependiente de la policía de la prefectura de Osaka, los cartuchos estaban escondidos en siete paquetes de aperitivos.

La mujer viajaba acompañada de un hombre de nacionalidad malasia, que también fue detenido y acusado formalmente por presuntamente introducir estimulantes de contrabando en Japón.

