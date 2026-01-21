La película de animación ‘A New Dawn’, de Shinomiya Yoshitoshi, seleccionada para el Festival de Berlín

Noticias

Berlín, 20 de enero (Jiji Press)—La película de animación Hanarokushō ga Akeru Hi ni (cuyo título en inglés es A New Dawn), del director japonés Shinomiya Yoshitoshi, ha sido seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Berlín de este año.

Será la primera vez en los últimos tres años que una película japonesa competirá por el Oso de Oro en uno de los tres principales festivales de cine del mundo, después del filme Suzume no Tojimari (cuyo título internacional es Suzume), del director de anime Shinkai Makoto. En 2022, el director Miyazaki Hayao ganó el gran premio de dicho certamen por El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi).

Shinomiya, nacido en 1980, es un pintor de estilo japonés que ha contribuido a producciones de animación dirigidas por Shinkai y otros directores. A New Dawn es su debut en el cine.

En declaraciones después de que su película fuese seleccionada, Shinomiya comentó: “Los esfuerzos de todos los que trabajaron juntos y participaron en las voces y los sonidos, así como cada una de las muchas posibilidades, se fusionaron en un cristal y aparecieron en la pantalla, llegando hasta Berlín”.

