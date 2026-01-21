Estados Unidos insta a Japón a abordar la volatilidad del mercado de bonos

Noticias

Washington, 20 de enero (Jiji Press)—El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó el martes a Japón a abordar la volatilidad del mercado de bonos. Bessent expresó su preocupación por un posible efecto de contagio hacia EE. UU. derivado de las subidas en los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

“Es muy difícil separar la reacción del mercado de lo que está ocurriendo de forma endógena en Japón”, afirmó Bessent en referencia al reciente aumento de los tipos de interés a largo plazo en ambos países. El responsable estadounidense asistía a un acto celebrado en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ha anunciado un plan para suspender durante dos años el impuesto al consumo sobre los alimentos, lo que avivó aún más las preocupaciones sobre el deterioro fiscal y desencadenó una nueva oleada de ventas de bonos japoneses, llevando el rendimiento del bono de referencia a 10 años a su nivel más alto en 27 años.

Bessent señaló que mantiene contacto con sus homólogos económicos en Japón, y expresó su confianza en que las autoridades japonesas “empezarán a decir cosas que tranquilicen al mercado”.

En cuanto al deterioro de las relaciones entre Japón y China tras las declaraciones parlamentarias de Takaichi sobre una posible contingencia en Taiwán, Bessent afirmó que Estados Unidos es ajeno a la cuestión.

