Los turistas chinos fueron los que más dinero gastaron en Japón en 2025

Tokio, 21 de enero (Jiji Press)—La Agencia de Turismo de Japón reveló el miércoles que los turistas procedentes de la China continental fueron los que más dinero gastaron en Japón entre todos los visitantes internacionales en 2025, con unos 2,0 billones de yenes.

Entre octubre y diciembre, no obstante, el gasto entre los visitantes chinos se redujo cerca de un 20 % respeto al año anterior como consecuencia del llamamiento de Pekín a los ciudadanos para que no viajen a Japón tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

El gasto total de todos los visitantes extranjeros durante el año aumentó un 16,4 %, hasta alcanzar un máximo histórico de 9,4559 billones de yenes, según un informe preliminar publicado el mismo día. En el trimestre octubre-diciembre, el gasto total creció un 10,3 %, hasta 2,533 billones de yenes, gracias a la depreciación del yen.

Los visitantes procedentes de China continental gastaron más de 500.000 millones de yenes por trimestre en los tres primeros trimestres de 2025, pero las declaraciones de Takaichi redujeron su consumo en el último trimestre a 353.400 millones de yenes, lo que supone un descenso interanual del 17,9 %.

El gasto anual de los visitantes de China continental aumentó un 16,0 % y representó más del 20 % del gasto total de los visitantes extranjeros. Los visitantes de Taiwán fueron el segundo mayor grupo en gasto, con 1,211 billones de yenes.

