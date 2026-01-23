TEPCO detiene un reactor de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa al detectar un problema

Noticias

Tokio, 22 de enero (Jiji Press)—La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) decidió el jueves detener el reactor número 6 de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa tras detectarse un nuevo problema, apenas un día después de que la unidad volviera a ponerse en funcionamiento el miércoles, tras una parada de 13 años y 10 meses.

La empresa inició los trabajos para detener el reactor el jueves por la noche, una vez completadas las inspecciones necesarias.

La retirada de las barras de control del reactor, como parte del proceso de reinicio, fue suspendida después de que sonara una alarma durante la operación, y TEPCO optó por detener el reactor al considerar que será necesario tiempo para investigar la causa de la alerta.

Según la compañía, el incidente no tuvo ningún impacto en el entorno fuera de la central nuclear, situada en la prefectura de Niigata, en el centro de Japón.

De acuerdo con TEPCO, a las 00:28 de la madrugada del jueves se activó una alarma que indicaba un fallo en el sistema de suministro eléctrico del dispositivo encargado de mover las barras de control. La retirada de dichas barras se suspendió después de que 52 de las 205 barras del reactor número 6 fueran extraídas.

