‘Hibakusha’ y activistas se comprometen a seguir presionando para lograr la abolición de las armas nucleares

Tokio, 22 de enero (Jiji Press)—Coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, los hibakusha (supervivientes de las bombas atómicas) y activistas antinucleares se comprometieron el jueves a impulsar el movimiento hasta conseguir la abolición de las armas nucleares.

“Este año estamos decididos a fortalecer el movimiento (por la abolición nuclear) y a revitalizar el tratado”, declaró Tanaka Terumi, de 93 años, copresidente de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō), galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, durante un acto celebrado ese mismo día en Tokio.

“Queremos intensificar la campaña para instar al Gobierno japonés a firmar el tratado lo antes posible”, añadió.

Entre los participantes también se encontraba Nakamura Suzuka, de 25 años, cuya abuela es hibakusha. “Trabajaré para sentar las bases de las actividades por la paz de cara al centenario de los bombardeos atómicos”, afirmó. Nakamura comenzó sus actividades pacifistas cuando era estudiante de secundaria.

Japón es el único país que ha sufrido ataques nucleares, tras la devastación causada por las bombas atómicas estadounidenses sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

