‘Kokuhō’, nominada al Óscar al mejor maquillaje y peluquería

Noticias

Los Ángeles, 22 de enero (Jiji Press)—La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció el jueves la inclusión de del éxito japonés de taquilla Kokuhō en la lista de nominados al Óscar en la categoría de mejor maquillaje y peluquería.

Toyokawa Kyōko, Hibino Naomi y Nishimatsu Tadashi se convirtieron en el primer equipo de maquillaje de una película japonesa en ser nominado a este prestigioso galardón, aunque Kazu Hiro (Tsuji Kazuhiro), japonés de nacimiento que obtuvo la ciudadanía estadounidense, ha ganado el premio dos veces como maquillador en producciones no japonesas.

la película, centrada en los sufrimientos y las luchas de actores de kabuki, no logró la nominación en la categoría de mejor largometraje internacional, pese a haber sido preseleccionada.

La 98.ª ceremonia de los Premios Óscar se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo.

Basada en la novela homónima de Yoshida Shūichi y dirigida por Lee Sang-il, Kokuhō, cuyo título significa “Tesoro nacional” en japonés, retrata la entrega de dos actores a este tipo de teatro tradicional japonés interpretado exclusivamente por hombres, con Yoshizawa Ryō en el papel de un onnagata (actor especializado en roles femeninos) que acaba siendo reconocido como tesoro nacional viviente, y Yokohama Ryūsei como su rival.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]