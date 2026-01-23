La Cámara Baja de la Dieta se disuelve para la celebración de elecciones generales

Noticias

Tokio, 23 de enero (Jiji Press)—Japón disolvió el viernes la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, al comienzo de la sesión ordinaria de este año.

El Gobierno planea celebrar las elecciones generales a la Cámara Baja el 8 de febrero, dando inicio al período oficial de campaña el próximo martes. El período de campaña de 16 días será el más corto desde la Segunda Guerra Mundial.

Es la primera vez en 60 años que la Cámara Baja se disuelve al comienzo de una sesión ordinaria de la Dieta.

Serán las primeras elecciones nacionales con la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), que reemplazó al Kōmeitō como socio del PLD en octubre del año pasado. Serán también las primeras elecciones generales desde las celebradas en octubre de 2024, cuando era primer ministro Ishiba Shigeru, el predecesor de Takaichi.

La cuestión central en los próximos comicios será comprobar si el bloque PLD-Ishin logrará conservar su mayoría en la Cámara Baja.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]