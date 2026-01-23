Japón planea aceptar hasta 1,23 millones de trabajadores extranjeros hasta el año fiscal 2028

Noticias

Tokio, 23 de enero (Jiji Press)—El Gobierno de Japón anunció el viernes que aceptará hasta 1.231.900 trabajadores extranjeros para cinco años, hasta el final del año fiscal 2028, en el marco de programas específicos de residencia y desarrollo de competencias para trabajadores cualificados.

El Gobierno añadió los sectores de suministro de ropa de cama y otros textiles en hoteles y hospìtales, distribución y almacenamiento, así como reciclaje de recursos, a la lista de ámbitos laborales en los que estos trabajadores extranjeros pueden desempeñarse.

El país aceptará hasta 805.700 trabajadores extranjeros con visado de residencia de tipo 1 en el marco del sistema de habilidades específicas, repartidos en 19 sectores. Este estatus permite a los ciudadanos extranjeros permanecer en Japón por un máximo de cinco años.

Bajo el nuevo programa de desarrollo de habilidades y empleo, cuya puesta en marcha está prevista para el año fiscal 2027, que comienza en abril del próximo año, el país permitirá la entrada de hasta 426.200 extranjeros en 17 sectores.

Los límites se establecieron estimando la cantidad de trabajadores necesaria en cada sector, restando el número que se espera cubrir con mano de obra nacional y mediante mejoras en la productividad.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]