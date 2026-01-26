Los japoneses despiden a los pandas del zoo de Ueno antes de su partida a China

Noticias

Tokio, 25 de enero (Jiji Press)—El domingo, antes de su partida prevista para el martes hacia China de los únicos pandas gigantes que quedan en Japón, Xiao Xiao y Lei Lei, del zoológico de Ueno, las personas que ganaron entradas mediante un sorteo previo abarrotaron el zoológico de Tokio para despedirse de ellos, en el último día de exhibición pública de estos gemelos macho y hembra.

Una vez que los gemelos, de cuatro años, partan hacia China, Japón se quedará sin pandas gigantes por primera vez en aproximadamente medio siglo.

Los pandas gigantes llegaron por primera vez a Japón en 1972. Para conmemorar la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y China ese año, Kang Kang y Lan Lan, una pareja macho-hembra, fueron regalados al zoológico de Ueno, lo que desató una fiebre por los pandas sin precedentes en el recinto.

Posteriormente, también se criaron pandas en la localidad de Shirahama, en la prefectura de Wakayama, y en la ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyōgo, ambas en el oeste de Japón, pero los únicos que viven actualmente en el país son los gemelos nacidos en el zoológico de Ueno en 2021.

Para evitar confusiones, el zoológico adoptó un sistema de sorteo en el que los posibles visitantes debían solicitar las entradas con antelación para las visitas a partir del 14 de enero. Hubo una avalancha de solicitudes para las 4.400 plazas de visualización del domingo, con una tasa de competencia que alcanzó las 24,6 veces.

