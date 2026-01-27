La primera ministra Takaichi promete dimitir si el bloque gobernante pierde las elecciones en febrero

Noticias

Tokio, 26 de enero (Jiji Press)—La primera ministra Takaichi Sanae anunció el lunes que pretende lograr la mayoría parlamentaria junto a su socio de coalición en las elecciones a la Cámara Baja que se celebrarán el 8 de febrero, y declaró que, si no alcanza ese objetivo, “dimitará de inmediato”.

Takaichi, que preside el Partido Liberal Democrático, en el poder, realizó estas declaraciones durante un debate organizado por el Club de Corresponsales de Japón en Tokio un día antes del inicio de la campaña electoral. En dicho acto los líderes de las principales formaciones políticas que concurren a los comicios confrontaron sus posturas sobre temas clave como la reducción del impuesto al consumo o la política hacia los extranjeros.

La campaña electoral será excepcionalmente corta, con solo 16 días desde la disolución de la Cámara Baja el pasado 23 de enero. El Partido Liberal Democrático y Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), que conforman la coalición gobernante, se enfrentan a formaciones como la Alianza Reformista de Centro, creada justo antes de la disolución por diputados del Partido Democrático Constitucional de Japón y el Kōmeitō, entre otros.

La primera ministra explicó que decidió disolver la Cámara porque la coalición del PLD y el Ishin ha impulsado un giro político de gran calado, y afirmó que deseaba recibir un nuevo mandato popular. Sobre su propuesta de eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos durante dos años, subrayó su intención de hacerla realidad dentro del año fiscal 2026. Takaichi indicó además que espera que un Consejo Nacional multipartidista alcance una conclusión, con la intención de presentar los proyectos de ley pertinentes en una sesión extraordinaria de la Dieta prevista para el próximo otoño.

La Alianza Reformista de Centro propone eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos de forma permanente. Su copresidente, Noda Yoshihiko, sugirió como fuente de financiación el uso de un fondo soberano estatal cuya creación impulsa el partido, propuesta que la primera ministra calificó de “arriesgada”. Noda, que aspira a convertir a su formación en la principal fuerza parlamentaria, declaró que quiere “cambiar la política poniendo en primer lugar a los ciudadanos”, y aclaró que su partido no apoya la construcción ni la ampliación de centrales nucleares.

Respecto a una posible incorporación del Partido Democrático para el Pueblo a la coalición, la primera ministra sugirió que “existe afinidad y se debe explorar esa posibilidad”. El líder de esa formación, Tamaki Yūichirō, señaló que es complicado aprobar dentro del año fiscal el presupuesto para 2026, previamente acordado con la primera ministra en diciembre de 2025, y expresó que “la relación de confianza se está debilitando”. También criticó que la rebaja del impuesto al consumo se limite a los alimentos.

El copresidente del Nippon Ishin no Kai, Fujita Fumitake, evitó pronunciarse claramente sobre una posible participación directa en el Gabinete, señalando que “habrá que evaluarlo con calma tras las elecciones”. Además, recalcó la necesidad de reducir las cotizaciones a la seguridad social y abogó por impulsar reformas continuas para revitalizar a la población en edad laboral.

La líder del Partido Comunista Japonés, Tamura Tomoko, sostuvo que el Gobierno debería fijar objetivos claros de aumento salarial. Por su parte, Ōishi Akiko, copresidenta de Reiwa Shinsengumi, defendió la abolición del impuesto al consumo.

El líder del partido Sanseitō, Kamiya Sōhei, pidió establecer un límite a la proporción de extranjeros en la población total de Japón. La primera ministra evitó pronunciarse al respecto.

