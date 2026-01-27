Un tribunal de Tokio ordena al Gobierno norcoreano pagar una indemnización por el programa de repatriación

Noticias

Tokio, 26 de enero (Jiji Press)—El Tribunal de Distrito de Tokio ordenó al Gobierno de Corea del Norte pagar una indemnización de 88 millones de yenes (unos 570.000 dólares) a un total de cuatro desertores norcoreanos y familiares de fallecidos por sus presuntos abusos contra los derechos humanos relacionados con el programa de repatriación del país hace décadas.

Los demandantes pedían un total de 400 millones de yenes en concepto de daños y perjuicios al Gobierno de Corea del Norte. Según el fallo, los cuatro demandantes viajaron a Corea del Norte entre 1960 y 1972, ya fuera por su cuenta o junto a sus padres, y desertaron entre 2001 y 2003. La demanda se presentó en 2018.

Los demandantes sostuvieron que no pudieron salir de Corea del Norte después de trasladarse allí en el marco del programa de repatriación, en el que Pionyang promocionaba el país como un “paraíso en la Tierra”, donde se garantizaban las necesidades básicas, como ropa, alimentos y vivienda.

En el tribunal de Tokio, el juez presidente Kamino Taiichi calificó el caso como una continuación de actos ilícitos por parte del Gobierno norcoreano contra los demandantes. “No es una exageración decir que fueron privados de la mayor parte de sus vidas”, afirmó Kamino.

El magistrado reconoció que quienes se trasladaron a Corea del Norte no tuvieron otra opción que vivir durante largos años en condiciones extremadamente duras, ya que Pionyang no les permitía abandonar el país libremente.

