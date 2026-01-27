La primera ministra Takaichi, dispuesta a reunirse con el presidente chino Xi Jinping

Noticias

Tokio, 26 de enero (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, se mostró el lunes dispuesta a reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de las tensiones bilaterales a raíz sus declaraciones sobre una hipotética contingencia en Taiwán.

“Consideraré la posibilidad de entablar un diálogo directo (con Xi), para que se comprenda adecuadamente la postura de Japón”, afirmó Takaichi durante un debate entre los líderes de distintas formaciones políticas.

Respecto a una posible revisión de los tres principios antinucleares de Japón, la primera ministra aseguró que trabajará para “desarrollar un sistema para proteger a nuestros ciudadanos, nuestro territorio, nuestras aguas y nuestro espacio aéreo en todo momento”.

Antes de asumir el cargo el año pasado, Takaichi cuestionó uno de los tres principios, que insta a Japón a no permitir la introducción de armas nucleares en el país.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]