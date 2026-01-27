China insta a sus ciudadanos a no visitar Japón durante el Año Nuevo Lunar
Pekín, 26 de enero (Jiji Press)—El Gobierno chino emitió el lunes un aviso en el que insta a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón durante el período de vacaciones del Año Nuevo Lunar, entre el 15 y el 23 de febrero.
En dicho aviso, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que la seguridad en Japón es inestable y que los crímenes contra ciudadanos chinos son cada vez más frecuentes. Asimismo, menciona que se producen terremotos en todo Japón y advierte que los ciudadanos chinos en el país corren peligro.
Pekín emitio avisos similares en noviembre y diciembre, algo que refleja su malestar por las declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae respecto a una hipotética contingencia en Taiwán.
El número de visitantes procedentes de China ha venido reduciéndose desde que se emitió el primer aviso. En diciembre, la cifra cayó un 45 % respecto al año anterior.
Según informan los medios de comunicación locales, a raíz de los últimos avisos las aerolíneas chinas han ampliado el periodo de cancelación sin gastos para los vuelos a Japón hasta el 24 de octubre, frente a la fecha inicialmente prevista del 28 de marzo.
