El nombre de una científica japonesa será inscrito en la Torre Eiffel

París, 27 de enero (Jiji Press)—La ciudad de París anunció que la física japonesa Yuasa Toshiko figura entre las 72 científicas que serán añadidas a la lista de nombres inscritos en la Torre Eiffel, hasta ahora exclusivamente masculina.

El emblemático monumento de la capital francesa, construido en 1889, tiene grabados en dorado los nombres de 72 científicos varones en el exterior de su plataforma de observación del primer nivel. La ciudad decidió añadir el mismo número de mujeres y publicó la lista el lunes.

La mayoría de las seleccionadas son francesas, pero Yuasa (1909-1980), que desarrolló gran parte de su carrera en Francia, también fue incluida.

Yuasa se graduó en la Universidad de Literatura y Ciencias de Tokio (actual Universidad de Tsukuba) antes de trasladarse a Francia en 1940. Se dedicó a la investigación en física nuclear y trabajó para promover la amistad entre Japón y Francia.

Realizó investigaciones bajo la dirección del profesor Jean Frédéric Joliot-Curie, yerno de Marie Curie, quien también figura entre los 72 nuevos nombres que serán inscritos en la torre.

