Japón se replantea el uso de esposas y cuerdas con acusados en el juzgado

Tokio, 27 de enero (Jiji Press)—El Tribunal Supremo de Japón ha indicado a los juzgados de todo el país que reconsideren el uso de esposas y cuerdas para la cintura con acusados que entran a una sala de juzgado para juicios criminales, según indicaron fuentes informadas el martes.

Los acusados detenidos suelen llevar esposas y cuerdas a la cintura hasta que los jueces entran en la sala, para evitar que puedan escapar. Aunque ese tipo de métodos de contención se retiran para casos con jurados populares de cara a eliminar preconcepciones, los espectadores de los juicios siguen pudiendo ver a los acusados esposados.

Según las nuevas reglas que se están considerando actualmente, los juzgados les retirarán las esposas y las cuerdas a los acusados tras tabiques colocados junto a las puertas de las salas, siguiendo instrucciones de los jueces. Los juzgados también tomarán medidas para asegurar que los espectadores no puedan ver a los acusados esposados, cuando abandonan la sala.

Las reglas actuales se seguirán aplicando si se considera que un acusado podría intentar escapar.

En 2019 la Federación de Colegios de Abogados de Japón solicitó que no se usaran esposas y cuerdas cuando los acusados entran y salen de las salas de los juzgados.

