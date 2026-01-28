Japón y el Mercosur celebran su primera reunión para discutir su asociación

Noticias

Tokio, 28 de enero (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores informó el miércoles que Japón y los países del Mercosur celebraron su primera reunión para debatir su asociación estratégica.

En el encuentro, celebrado el martes en Asunción, capital de Paraguay, altos funcionarios de Japón y de los países miembros del mercado común sudamericano, incluidos Argentina y Brasil, intercambiaron opiniones sobre cuestiones comerciales y de inversión, con el objetivo de reforzar los lazos económicos bilaterales.

Ante las expectativas expresadas por Mercosur en la reunión para iniciar negociaciones sobre un acuerdo de asociación económica con Japón, ambas partes acordaron acelerar las conversaciones dentro del marco de su asociación estratégica, señaló el ministerio.

Japón estuvo representado por Ishize Motoyuki, director general de la Oficina para Asuntos de América Latina y el Caribe del ministerio.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]