Japón registró menos de 20.000 suicidios por primera vez en 2025

Tokio, 29 de enero (Jiji Press)—Datos preliminares del Gobierno publicados el jueves sugieren que en 2025 un total de 19.097 personas murieron por suicidio en Japón. La cifra se sitúa por debajo de las 20.000 por primera vez desde que comenzaron las estadísticas en 1978.

El número total de suicidios se redujo en 1.223 con respecto a la cifra definitiva del año anterior, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud basados en estadísticas de la Agencia Nacional de Policía.

Los suicidios entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato ascendieron a 532, alcanzando un máximo histórico por segundo año consecutivo desde que existen datos comparables, en 1980. El desglose fue de 10 estudiantes de primaria, 170 de secundaria y 352 de bachillerato, una cifra que se mantiene en niveles elevados desde alrededor de 2020.

Por grupos de edad, el número de suicidios disminuyó respecto al año anterior en todos los tramos excepto en el de menores de 19 años. El grupo más numeroso fue el de personas de 50 a 59 años, con 3.732 casos, seguido por el de 40 a 49 años, con 2.951. Los hombres de entre 50 y 59 años registraron la cifra más alta, con 2.696 casos.

Por sexos, 13.117 hombres y 5.980 mujeres se quitaron la vida. La tasa de suicidio, medida como el número de suicidios por cada 100.000 habitantes, se situó en 15,4. Las cifras definitivas se publicarán en marzo.

“El número de suicidios entre hombres de mediana edad y mayores está disminuyendo, y también se están reduciendo los casos desencadenados por malos resultados empresariales y deudas”, señaló un funcionario del Ministerio de Salud, quien añadió que las tendencias económicas pueden haber influido en la evolución de los casos de suicidio.

