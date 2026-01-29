La policía japonesa lleva a cabo 13 investigaciones encubiertas sobre “trabajos clandestinos”

Noticias

Tokio, 29 de enero (Jiji Press)—Fuentes de la Agencia Nacional de Policía de Japón informaron el jueves que, hasta diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 13 investigaciones encubiertas sobre los llamados “trabajos clandestinos” (yamibaito).

Las pesquisas, que incluyen el uso de documentos de identidad falsos para solicitar estos empleos ilegales, han llevado a la detención de cinco personas sospechas de delitos como preparación para robo y tentativa de fraude, según la agencia.

“Hemos logrado ciertos resultados, incluida la prevención de daños”, afirmó un alto funcionario de la Agencia Nacional de Policía. “Esperamos compartir nuestro conocimiento práctico con los distintos departamentos policiales y mejorar nuestra capacidad para utilizar este método de investigación”, añadió.

En estas investigaciones encubiertas, los agentes responden a ofertas publicadas en redes sociales y fingen participar en delitos como robos o estafas. Dado que muchas de estas ofertas exigen a los solicitantes enviar información personal por adelantado, los policías utilizan permisos de conducir falsos y tarjetas My Number con nombres y direcciones ficticias y fotografías faciales alteradas para contactar con los reclutadores y hacerse pasar por candidatos contratados.

