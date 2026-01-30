Los precios minoristas del oro superan los 30.000 yenes por gramo por primera vez

Noticias

Tokio, 29 de enero (Jiji Press)—Los precios minoristas del oro en Japón superaron por primera vez los 30.000 yenes (unos 195 dólares) por gramo el jueves, reflejando un aumento de los riesgos geopolíticos.

Tanaka Precious Metal Technologies Co., un importante vendedor de metales preciosos con sede en Tokio, fijó su precio minorista del oro (impuestos incluidos) en 30.248 yenes por gramo, un aumento de 1.775 yenes respecto al día anterior.

Desde que superó los 20.000 yenes el pasado mes de septiembre, el precio del oro por gramo ha subido 10.000 yenes en los últimos cuatro meses.

El atractivo del oro como activo refugio se ha visto reforzado por el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela a principios de enero, las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos por el territorio autónomo danés de Groenlandia, y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recurrir a la fuerza contra Irán.

“Un repunte en el precio del oro no es sorprendente. Con la inestabilidad política en Irán sumándose a las tensiones y conflictos en todo el mundo, los participantes del mercado temen una propagación global de la incertidumbre” , afirmó Nishihama Tōru, del Instituto de Investigación Dai-ichi Life.

