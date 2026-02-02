Una investigación sugiere que un nivel alto de azúcar en sangre aumenta el riesgo de caries

Noticias

Tokio, 2 de febrero (Jiji Press)—Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka anunció que, cuando niveles elevados de glucosa en sangre se mantienen durante un periodo prolongado, como en el caso de la diabetes, el azúcar presente en la sangre pasa a la saliva, lo que altera el equilibrio de las bacterias en la cavidad oral y aumenta la propensión a desarrollar caries. Este hallazgo está siendo objeto de atención por demostrar que el control de la glucemia es importante no solo para prevenir la periodontitis, sino también las caries.

El equipo dirigido por Sakanaka Akito, profesor adjunto de posgrado en la Universidad de Osaka, estudió a unas 60 personas en total, entre pacientes con diabetes y personas sin la enfermedad. Para analizar cómo influye el azúcar en la sangre en la boca, recogieron saliva glandular recién secretada por las glándulas salivales y analizaron el comportamiento de la glucosa y otros metabolitos de origen sanguíneo. El estudio fue publicado en la revista académica internacional Microbiome.

Los resultados mostraron que cuanto más alto es el nivel de azúcar, más fácilmente se transfieren a la saliva la glucosa y la fructosa presentes en la sangre, y mayor es la tendencia a presentar caries y placa dental. Además, el análisis de la placa reveló que aumentaban las bacterias causantes de caries, mientras que disminuían las bacterias que contribuyen a mantener la salud bucal. También se observó que la actividad global de la microbiota se inclinaba hacia la descomposición de azúcares y la producción de ácidos, creando un entorno en el que los dientes se desmineralizan con mayor facilidad.

Por otro lado, cuando los pacientes con diabetes fueron hospitalizados y se controlaron sus niveles de glucosa, disminuyó el azúcar en la saliva y mejoró el equilibrio bacteriano en la boca: se redujeron las bacterias asociadas a las caries y aumentaron las relacionadas con la salud bucal. Dado que no se realizaron tratamientos dentales, el equipo considera muy probable que el propio control de la glucemia haya sido el factor que mejoró el entorno bucal.

“Hemos comprobado que las caries también están influidas por los niveles de glucosa en sangre. De ahora en adelante, queremos investigar la cantidad de azúcar que se suministra a través de la saliva y su impacto en personas sanas”, señaló el profesor Sakanaka.

