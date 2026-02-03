El Comité Olímpico Japonés tomará medidas contra los comentarios abusivos que reciben los deportistas en redes sociales

Noticias

Milán, 2 de febrero (Jiji Press)—El Comité Olímpico Japonés (COJ), junto a otros organismos, ha venido adoptando medidas para proteger a los deportistas de la difamación y los ataques injuriosos en redes sociales, un tipo de abuso que aumenta a medida que se acercan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, donde la atención sobre disciplinas concretas y atletas se dispara.

El año pasado, el COJ anunció de manera conjunta con el Comité Paralímpico Japonés (CPJ) que utilizaría inteligencia artificialpara vigilar las publicaciones en redes sociales. En el monitoreo realizado durante el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Tokio en septiembre, se detectaron alrededor de 500 publicaciones que encajaban en la categoría de difamación y ataques, y se cursaron unas 230 solicitudes de eliminación.

La mayoría del contenido consistía en insultos, discriminación y ataques de carácter sexual. Un responsable del COJ señaló que “También hay contenidos en una zona gris que no llegan a justificar una solicitud de eliminación. En realidad, las publicaciones que pueden herir a los atletas son muchas más”.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, en el boxeo femenino surgió una polémica en torno al género, y las deportistas se vieron sometidas a intensos ataques en internet. Según el Comité Olímpico Internacional (COI), durante el periodo de los Juegos de París se registraron más de 10.200 publicaciones consideradas difamatorias contra atletas participantes y personas relacionadas.

Con vistas a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, el COJ y el CPJ planean establecer bases tanto en Japón como en la ciudad anfitriona, Milán, y llevar a cabo una vigilancia permanente las 24 horas del día. “Actuar de manera oportuna es extremadamente importante. Haber comprendido las tendencias a través de iniciativas como el Mundial de Atletismo ha sido clave para poder traducirlo en medidas concretas”, comenta un miembro del equipo.

Mientras la conciencia social sobre el problema de la difamación y los ataques se va extendiendo, las respuestas actuales se limitan, en la práctica, a solicitar la eliminación de contenidos a los administradores de los servicios. La cuestión es cómo reforzar el efecto disuasorio.

Tanimoto Ayumi, campeona olímpica de judo femenino y directora del COJ, señala que explicaciones detalladas por parte de expertos y una mayor divulgación de información por parte de las federaciones deportivas pueden ayudar a reducir los daños. “Incluso decisiones arbitrales que parecen incomprensibles pueden resultar aceptables si se explican. Me gustaría que el entorno que rodea a los atletas también colabore difundiendo mensajes para protegerlos”, afirma.

