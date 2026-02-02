Los líderes de Japón y el Reino Unido acuerdan cooperar en materia de ciberdefensa

Noticias

Tokio, 31 de enero (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y su homólogo británico, Keir Starmer, acordaron el sábado reforzar la cooperación bilateral en materia de ciberdefensa. Asimismo, decidieron celebrar antes de finales de año una reunión 2+2 de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa.

Durante la primera visita de Keir Starmer a Japón desde que asumió el cargo, ambos dirigentes consideraron urgente que los países que comparten los mismos valores coordinen sus esfuerzos para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales estratégicos. También anunciaron la creación de un nuevo foro encargado de examinar las posibilidades de cooperación en el ámbito espacial.

Al inicio de la reunión, Takaichi subrayó que “Japón y el Reino Unido han avanzado de manera constante y concreta en su cooperación”. Por su parte, Starmer afirmó que la asociación entre su país y Japón es muy profunda, basada en la confianza y en intereses comunes.

Tras el encuentro, ambos dirigentes ofrecieron una rueda de prensa conjunta y posteriormente participaron en una cena de trabajo.

En un contexto marcado por la aplicación de la política de “Estados Unidos primero” de la administración Trump y por el ensanchamiento de la brecha entre EE. UU. y Europa, Takaichi y Starmer intercambiaron opiniones sobre cómo abordar al presidente estadounidense con el fin de restablecer el orden internacional. También debatieron su enfoque respecto a China. El primer ministro británico tiene previsto visitar China del 28 al 31 de marzo, tras acordar con el presidente Xi Jinping la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales.

En los últimos años, Japón y el Reino Unido han reforzado considerablemente su cooperación en materia de seguridad, hasta el punto de ser descritos en ocasiones como una “cuasi alianza”. En esta cumbre, ambos dirigentes confirmaron que la seguridad de Europa y del Atlántico es inseparable de la de la región indopacífica, a la luz del estrechamiento de los vínculos entre Rusia, China y Corea del Norte. También acordaron continuar el desarrollo conjunto de un futuro avión de combate, con la participación de Italia, así como reforzar los intercambios entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las fuerzas armadas británicas.

