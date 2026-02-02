Japón extrae con éxito sedimentos ricos en tierras raras del fondo marino

Noticias

Tokio, 2 de febrero (Jiji Press)—El subsecretario jefe del Gabinete, Ozaki Masanao, anunció el lunes que Japón ha logrado recuperar sedimentos ricos en tierras raras del lecho marino profundo, lo que supone un paso hacia un posible suministro interno de estos materiales.

En un proyecto de prueba iniciado el 12 de enero, el buque de perforación en aguas profundas Chikyu, operado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC), recolectó los sedimentos del lecho marino a unos 6.000 metros de profundidad frente a Minamitorishima, una remota isla de Tokio en el océano Pacífico.

Los sedimentos serán analizados para determinar qué tierras raras contienen y en qué cantidades.

“El éxito (en la extracción de sedimentos que contienen tierras raras) es significativo desde el punto de vista de la seguridad económica y del desarrollo integral de los océanos”, afirmó Ozaki en una rueda de prensa.

En la actualidad, China concentra la mayor parte de la producción mundial de tierras raras. “Promoveremos esfuerzos para diversificar las fuentes (de tierras raras) mediante el desarrollo de minas y la inversión y provisión de apoyo a proyectos de refinado, al tiempo que cooperamos con países afines”, comento Ozaki.

