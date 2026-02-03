La policía de Tokio arresta al presidente de una agencia de dimisión

Noticias

Tokio, 3 de febrero (Jiji Press)—La policía de Tokio arrestó el martes al presidente de Albatross Co., una empresa que ofrece el conocido servicio de asistencia para renuncias laborales Moomuri, así como a su esposa, empleada de la firma, bajo la sospecha de haber presentado clientes a abogados a cambio de honorarios, en violación de la Ley de Abogados.

La Policía Metropolitana detuvo a Tanimoto Shinji, de 37 años y presidente de Albatross, y a su esposa Shiori, de 31 años. La empresa, con sede en Yokohama (prefectura de Kanagawa), ayuda a sus clientes a abandonar sus empleos comunicando a los empleadores, en su nombre, la intención de renunciar.

Se sospecha que Tanimoto y su esposa presentaron a seis personas a abogados a cambio de honorarios entre julio y octubre de 2024, pese a no contar con la cualificación legal necesaria para hacerlo. Ambos, residentes en el distrito de Nakano, en Tokio, han negado los cargos y afirmado que no creían que sus actos constituyeran una infracción de la Ley de Abogados.

Según la Policía Metropolitana, entre las seis personas había un funcionario público, que no tiene derecho a la negociación colectiva, y empleados de empresas que mantenían conflictos con sus empleadores, como el impago de salarios.

Los sospechosos recibían 16.500 yenes (unos 106 dólares) por persona como comisión de intermediación a través de despachos de abogados colaboradores. Dichos pagos se realizaban bajo el concepto de gastos de externalización relacionados con el negocio de publicidad en línea de Albatross o como aportaciones de apoyo a su sindicato laboral.

