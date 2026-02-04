Una encuesta sugiere que 117 legisladores abogan por firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
Tokio, 4 de febrero (Jiji Press)—Una encuesta realizada por la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō) revela que un total de 117 legisladores japoneses afirman que consideran que el país debería firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
El grupo de supervivientes de la bomba atómica (hibakusha) señaló que solo el 20 % de los miembros de la Dieta, el parlamento japonés, respondió a la encuesta. No se recibió ninguna respuesta de legisladores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
“Es muy decepcionante que ni un solo miembro del PLD haya respondido”, declaró el copresidente de Nihon Hidankyō, Tanaka Terumi, de 93 años, en una rueda de prensa celebrada el martes en Tokio. “Necesitamos que los legisladores tengan posiciones claras y firmes”, añadió.
“No puedo evitar sentir una falta de interés”, afirmó Kodama Michiko, de 88 años, secretaria general adjunta de Nihon Hidankyō. Asimismo, instó al Gobierno a adherirse al tratado.
La organización hizo un llamamiento a la ciudadanía para que tenga en cuenta los resultados de la encuesta a la hora de decidir su voto, ya que el sondeo se llevó a cabo de cara a las elecciones generales del domingo para la Cámara de Representantes, la Cámara Baja y pieza clave de la Dieta.
