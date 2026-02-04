Comienza el Festival de la Nieve de Sapporo, en el que se exhiben 210 esculturas

Noticias

Sapporo, 4 de febrero (Jiji Press)—El Festival de la Nieve de Sapporo, una popular celebración invernal en Hokkaidō, inauguró su edición de este año el miércoles 4 de febrero en la capital de la prefectura.

En su 76.ª edición, se han instalado un total de 210 esculturas de hielo y nieve en tres recintos de la ciudad. La entrada es gratuita y se prevé que más de dos millones de personas visiten el festival durante sus ocho días de celebración, hasta el día 11.

En el recinto principal, el parque Ōdōri, se alzan cinco grandes esculturas de nieve de más de diez metros de altura, entre ellas una reproducción de una figura de arcilla chuku dōgū de la época Jōmon (designada Tesoro Nacional, la primera de este periodo en Hokkaidō) del Salón Conmemorativo Furukawa de la Universidad de Hokkaidō, construido en 1909. Junto a ellas se exhiben también 80 “esculturas ciudadanas” hechas a mano por vecinos, para las que se acepta la votación del público a través de una aplicación para teléfonos inteligentes.

Las grandes esculturas de nieve, principal atractivo del festival, han sido elaboradas tradicionalmente en su mayor parte por la 11.ª Brigada del Ejército Terrestre de Autodefensa, perteneciente al Ejército del Norte. Sin embargo, debido a factores como el aumento de las tensiones en la situación internacional, el número de estas obras se ha ido reduciendo progresivamente, y se ha anunciado que a partir del próximo año se limitarán a una sola.

Ante esta situación, el banco local Hokuyō creó en esta edición un equipo de proyecto específico. Unas diez personas participaron en la construcción de una gran escultura de nieve, con el objetivo de adquirir conocimientos técnicos y experiencia de cara a las próximas ediciones.

