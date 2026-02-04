La defensa del hombre que asesinó a Abe Shinzō apela la sentencia de cadena perpetua

Noticias

Nara, 4 de febrero (Jiji Press)—La defensa de Yamagami Tetsuya presentó el miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Osaka para impugnar la condena a prisión indefinida dictada por el Tribunal de Distrito de Nara por el asesinato en 2022 del ex primer ministro japonés Abe Shinzō.

“Tras mantener conversaciones con el acusado, presentamos el escrito de apelación ante el tribunal superior con el fin de obtener la oportunidad de corregir el veredicto injusto de la instancia inferior”, señaló la defensa. En el juicio de apelación, se prevé que la parte del acusado no solo argumente que la condena fue inapropiada, sino que vuelva a declararse no culpable del delito de disparo de un arma de fuego tipificado en la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas.

El eje del juicio fue la severidad de la pena, dado que el acusado, de 45 años, admitió el cargo de asesinato. La defensa sostuvo que la condena de Yamagami no debía superar los 20 años de prisión, al considerar que su problemática trayectoria vinculada al controvertido grupo religioso Iglesia de la Unificación constituía un caso de “abuso religioso” y estaba estrechamente relacionada con el móvil del crimen, que debería ser el factor más importante a la hora de dictar sentencia.

En la sentencia del 21 de enero dictada en el juicio con jurado popular, el tribunal de distrito afirmó que, si bien no puede negarse que el trasfondo del acusado fuera una causa remota del delito, no puede decirse que influyera de manera decisiva en su decisión de matar a Abe.

La defensa alegó asimismo que el arma de fabricación casera construida por Yamagami no cumplía con las estipulaciones sobre armas de fuego recogidas en la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas. No obstante, el tribunal rechazó este argumento al concluir que el arma tenía la potencia suficiente para matar o herir a una persona, y dictó la condena a cadena perpetua solicitada por la fiscalía.

