EE. UU., Japón y Europa desarrollarán un plan de acción para el suministro de minerales críticos

Noticias

Washington, 4 de febrero (Jiji Press)—Estados Unidos afirmó el miércoles que trabajará con Japón y los países europeos para elaborar un plan de acción destinado a asegurar el suministro de minerales críticos.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump buscará establecer un bloque comercial con aliados y otros países afines para estabilizar la adquisición de minerales críticos, ante la preocupación de que las restricciones a la exportación de tierras raras impuestas por China puedan alterar el suministro.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló en un comunicado emitido el miércoles que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen la intención de elaborar un plan de acción y “explorar una iniciativa comercial plurilateral con socios afines en materia de comercio de minerales críticos”.

En el marco de esta iniciativa, los países estudiarán áreas de cooperación para promover la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento. El comunicado añadió asimismo que Washington concluirá con la UE, en un plazo de 30 días, un memorando de entendimiento destinado a reforzar la seguridad de la cadena de suministro de minerales críticos.

El Gobierno de Trump ha propuesto la creación de un bloque comercial con precios mínimos que reflejen valores de mercado adecuados, con el fin de garantizar un suministro estable de minerales críticos. Esta medida se produce en un contexto en el que China suministra grandes cantidades de minerales críticos a bajo coste gracias al respaldo de subsidios estatales.

