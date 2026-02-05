Un récord de 337 policías japoneses fueron sancionados en 2025

Noticias

Tokio, 5 de febrero (Jiji Press)—Un balance publicado el jueves por la Agencia Nacional de Policía revela que 337 agentes de policía y miembros del personal fueron objeto de sanciones disciplinarias en todo Japón en 2025.

Esta cifra supone un aumento de 98 casos con respecto al año anterior. Se trata del primer incremento en tres años y del nivel más alto en una década. También aumentó el número de policías detenidos, con 64, siete más que en 2024.

Ante esta situación, la Agencia Nacional de Policía envió una circular a los cuerpos policiales de todo el país en la que les instó a reforzar la dirección y la supervisión en el ejercicio de sus funciones. “Las actividades policiales se sustentan en la confianza de la ciudadanía. Cualquier relajación de la disciplina resulta, por tanto, extremadamente preocupante. Espero que la policía adopte medidas para restablecer esa confianza” declaró Akama Jirō, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en una rueda de prensa.

Según la Agencia, es la primera vez desde 2014 que el número de policías sancionados supera la barrera de los 300. En el desglose de las sanciones, 44 agentes fueron despedidos (14 más que en 2024), 97 suspendidos (+21), 144 sufrieron una reducción salarial (+40) y 52 recibieron una amonestación (+23). Además, 102 sanciones correspondieron a infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Por tipo de conducta, los casos relacionados con relaciones con el sexo opuesto (como el voyeurismo o el adulterio) ocuparon el primer lugar, con 104 casos. Les siguieron los delitos de robo, fraude o malversación de fondos (63 casos), y posteriormente el abandono del puesto de trabajo o la negligencia profesional, que incluyen el absentismo y comportamientos inapropiados (44 casos). A ello se suman sanciones vinculadas a la participación en juegos de azar ilegales en casinos en línea (22 casos). También fueron numerosos los usos indebidos de teléfonos inteligentes durante el servicio, en particular para jugar. Por último, ocho agentes fueron sancionados por acoso laboral y nueve por acoso sexual, lo que supone un aumento de cinco casos en cada una de estas categorías.

A nivel regional, la prefectura de Hyōgo encabezó la lista, con 50 agentes sancionados, entre otros motivos por consumir alcohol o jugar al pachinko durante el servicio. Le siguió la prefectura de Kanagawa, con 34 casos, cinco de ellos relacionados con una gestión inadecuada de un caso de acoso persistente que desembocó en el asesinato de una mujer en Kawasaki. La Policía Metropolitana de Tokio ocupó el tercer lugar, con 30 sanciones, entre ellas por la filtración de información de investigaciones a un grupo de reclutadores.

Un responsable de la Agencia Nacional de Policía declaró: “Nos tomamos estos hechos muy en serio. Tenemos la intención de aplicar estrictamente las medidas destinadas a evitar la repetición de los grandes escándalos revelados el año pasado, al tiempo que reforzamos la gestión operativa y trabajamos para recuperar la confianza del público”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]