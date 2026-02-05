TSMC fabricará en serie chips de 3 nanómetros en Kumamoto

Noticias

Tokio, 5 de febrero (Jiji Press)—Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, anunció el jueves que iniciará la producción en masa de semiconductores de última generación con un ancho de línea de circuito de 3 nanómetros en su segunda planta, situada en la localidad de Kikuyō, en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

El presidente y director ejecutivo de TSMC, C. C. Wei, transmitió este plan a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, durante una reunión celebrada ese mismo día en la oficina del primer ministro en Tokio.

De materializarse, sería la primera vez que este tipo de semiconductores se fabrique en serie en Japón.

El Gobierno japonés estudiará la posibilidad de conceder ayudas adicionales a la empresa taiwanesa, al considerar que la producción en masa prevista contribuirá a reforzar la seguridad económica del país.

Durante su encuentro con Takaichi, Wei afirmó que la tecnología de 3 nanómetros constituirá la base del sector de la inteligencia artificial en Japón. “Me gustaría que impulsara este plan”, respondió la primera ministra.

