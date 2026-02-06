Abre en Japón PokePark Kantō, el primer parque temático permanente dedicado a ‘Pokémon’

Noticias

Tokio, 5 de febrero (Jiji Press)—PokePark Kantō, el primer parque temático permanente basado en la popular serie japonesa de videojuegos Pocket Monster (Pokémon) abrió sus puertas el pasado jueves dentro del parque de atracciones Yomiuriland, situado entre Tokio y la prefectura de Kanagawa.

La nueva instalación consta de dos zonas: un área forestal donde los visitantes pueden interactuar con personajes de Pokémon y un área urbana con atracciones como espectáculos y montañas rusas. En ambos espacios pueden encontrarse más de 600 personajes.

“Estoy muy feliz de poder conmemorar la apertura de PokePark Kantō en este año, que marca el 30.º aniversario de Pokémon”, declaró Itō Kenjirō, presidente de la empresa operadora de las instalaciones, durante la ceremonia inaugural celebrada el mismo día. El acto incluyó un corte de cinta en el que participaron los populares personajes Pikachu y Eevee.

Numerosos visitantes hicieron cola antes de que el recinto abriera sus puertas a las 10 de la mañana. “Llevaba mucho tiempo esperando este día”, comentó una mujer de unos treinta años procedente de Kumagaya, en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]