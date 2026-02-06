Trump anuncia una cumbre Japón-EE. UU. el 19 de marzo en la Casa Blanca

Noticias

Washington, 5 de febrero (Jiji Press)—El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que planea reunirse con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en la Casa Blanca el 19 de marzo.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump manifestó su “apoyo completo y total” a la líder de Japón y a la coalición gobernante formada por el Partido Liberal Democrático y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) de cara a las elecciones generales que el país celebra el domingo. Es inusual que el presidente de Estados Unidos respalde explícitamente a una de las partes en unas elecciones nacionales japonesas.

“Espero con interés dar la bienvenida a la primera ministra Takaichi en la Casa Blanca el 19 de marzo”, escribió el presidente Trump en la publicación, aludiendo a sus esfuerzos en materia de cooperación bilateral vinculados a las negociaciones arancelarias entre ambos países y elogiándola como “alguien que merece un reconocimiento poderoso”.

Trump afirmó que los resultados de los comicios del domingo para la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, son muy importantes para el futuro de Japón. Calificó a Takaichi como una líder fuerte y añadió: “¡No decepcionará al pueblo japonés!”.

En Tokio, el viernes (hora de Japón), el vicesecretario jefe del Gabinete, Satō Kei, confirmó que ya se están realizando los preparativos para la visita de Takaichi a Estados Unidos conforme al calendario anunciado por Trump.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]