La participación electoral en las elecciones generales del 8 de febrero fue del 56,26 %

Tokio, 9 de febrero (Jiji Press)—Un informe publicado el lunes por el Ministerio del Interior y Comunicaciones revela que la participación en las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Japón se situó en el 56,26 %, frente al 53,85 % registrado en las anteriores elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) de 2024, aunque sigue siendo la quinta cifra más baja desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Las intensas nevadas registradas en amplias zonas del país parecen haber tenido solo un impacto limitado en la participación, gracias al número récord de votantes que emitieron su voto de forma anticipada.

Por prefecturas, la participación descendió en Aomori, Akita, Yamagata, Toyama, Fukui, Wakayama, Tottori y Shimane. Nara, que incluye el distrito electoral de la primera ministra Takaichi Sanae, registró la tasa más alta, con un 62,17 %, mientras que Tottori presentó la más baja, con un 47,69 %.

El número de personas que votaron en sus circunscripciones electorales antes del día de las elecciones aumentó aproximadamente 1,29 veces con respecto a los comicios de 2024, hasta alcanzar los 27.017.098, la cifra más alta jamás registrada en unas elecciones parlamentarias. Este grupo representó el 26,1 % del total del electorado.

