Elecciones en Japón: 68 mujeres fueron elegidas para la Cámara Baja, la segunda cifra más alta hasta la fecha

Tokio, 9 de febrero (Jiji Press)—Sesenta y ocho mujeres fueron elegidas para la Cámara de Representantes de Japón, la Cámara Baja de la Dieta, en las elecciones que se celebraron el pasado domingo 8 de febrero. Es la segunda cifra más alta jamás registrada en la historia parlamentaria del país.

Las mujeres representaron el 14,6 % de los candidatos exitosos, también el segundo porcentaje más alto en la historia. La tasa de éxito de las candidatas fue del 21,7 %.

En las anteriores elecciones a la Cámara Baja, celebradas en 2024, se registró el mayor número de candidatas elegidas, con 73, y la mayor proporción de ganadoras, con un 15,7 %.

Por partidos, el mayor número de mujeres electas correspondió al Partido Liberal Democrático, con 39 (el 12,3 % de sus diputados electos). Le siguieron la Alianza Reformista de Centro con 8 (16,3 %), el Partido Democrático para el Pueblo con 8 (28,6 %) y el Sanseitō, también con 8 (53,3 %). A continuación se situaron Team Mirai, con 2 (18,2 %), el Partido Comunista Japonés, con 2 (50,0 %), y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), con 1 (2,8 %).

