Sony dejará de vender grabadoras de discos Blu-ray
NoticiasEconomía
Tokio, 9 de febrero (Jiji Press)—Sony Corp., el gigante japonés de los electrodomésticos, anunció el lunes que dejará de comercializar todas sus grabadoras de discos Blu-ray a partir de febrero dado que el mercado para dichos productos se está reduciendo debido a la popularidad de los servicios de distribución de vídeo en línea.
Sony, la empresa principal de Sony Group Corp., ya ha detenido la producción de grabadoras y no lanzará un modelo sucesor. La empresa planea continuar produciendo reproductores de Blu-ray.
En 2003, Sony lanzó al mercado la primera grabadora de discos Blu-ray del mundo. El Blu-ray es un estándar de disco óptico desarrollado como sucesor del DVD.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]