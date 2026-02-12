Los altos precios del chocolate afectan a los regalos de San Valentín en Japón

Noticias

Tokio, 12 de febrero (Jiji Press)—El día 14 se celebra San Valentín, una fecha en la que es tradición que las mujeres entreguen chocolate a los hombres en Japón. En un contexto de persistente encarecimiento de los precios y de mantenimiento de las cotizaciones del cacao en niveles elevados, un 67,5 % de las que tienen previsto regalar chocolate respondió que las subidas de precios están influyendo de algún modo en sus hábitos de consumo, según una encuesta dada a conocer el día 12 por la empresa de estudios de mercado Intage Inc.

Muchas de las mujeres encuestadas afirmaron que optarían por chocolates de gama más baja o que reducirían el número de unidades compradas.

La encuesta se llevó a cabo a mediados de enero entre participantes de 15 a 79 años de todo el país registradas como panelistas en el sistema de encuestas de la compañía. Se obtuvieron respuestas válidas de unas 2.500.

El 42,8 % respondió que no tiene previsto regalar chocolate, 4,0 puntos porcentuales más que en una encuesta similar realizada por la empresa el año pasado. Entre quienes sí lo harán, los destinatarios más habituales son la familia o una misma, y el presupuesto medio ascendió a 4.943 yenes, 369 yenes más que el año anterior. Al preguntar por los motivos del aumento del presupuesto (con respuestas múltiples), los más citados fueron “la subida del precio del chocolate” (63,6 %) y “el encarecimiento general de los precios y la depreciación del yen” (39,8 %).

Entre las aproximadamente 1.450 mujeres que respondieron que sí prepararán chocolate, al preguntarles (con respuestas múltiples) por el impacto de las subidas de precios en su comportamiento, la opción más mencionada fue “comprar chocolate de un rango de precios más bajo”, con un 33,7 %. Le siguieron “reducir el número de unidades compradas” (24,6 %) y “comprar en establecimientos donde se puede adquirir más barato” (18,9 %).

También destacaron respuestas como “comprar otros dulces o postres” (7,9 %) y “reducir o dejar de comprar chocolate para una misma” (7,7 %). Hubo además quienes respondieron “dejar de preparar chocolate” (5,8 %) u “optar por chocolate casero” (3,1 %). En conjunto, el porcentaje de mujeres que afirmó que las subidas de precios influyen de algún modo en su comportamiento alcanzó el 67,5 %.

Un responsable de la empresa señaló que “ya en el San Valentín del año pasado, el encarecimiento general de los precios y la subida del cacao influyeron de forma notable en el comportamiento de las mujeres. En la encuesta de este año, los resultados muestran que el alza del precio del chocolate está influyendo de manera aún más marcada”.

