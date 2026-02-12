La policía sospecha que jugadores de béisbol de instituto hicieron circular un vídeo obsceno de una menor
NoticiasSociedad
Tokio, 12 de febrero (Jiji Press)—La policía de Tokio envío a los fiscales informes sobre dos miembros del equipo de béisbol del Tercer Instituto Sénior de la Universidad Nihon, por la suposición de que habían obligado a una estudiante a que les enviara un vídeo de carácter sexual, según informaron este jueves fuentes de la investigación.
Se cree que el vídeo se compartió entre miembros del equipo para cuando este quedó finalista en el Kōshien del pasado verano, un torneo muy prestigioso entre equipos de béisbol de institutos de todo el país.
De los dos estudiantes, se sospecha que uno de 17 años hizo que una conocida suya, de 15 años, le enviara un total de tres imágenes entre marzo y abril del año pasado, violando así la Ley de Prohibición de Prostitución Infantil y Pornografía Infantil, según las citadas fuentes.
Se cree que el otro de ellos, de 16 años, pudo haber recibido el vídeo entre abril y octubre del mismo año, y habérselo enviado a otro estudiante.
El Departamento de Policía Metropolitana investiga la posibilidad de que docenas de miembros del equipo puedan haber compartido el vídeo por medio de la aplicación gratuita de mensajería Line, y que otros 10 miembros del equipo hayan participado en el acto.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]