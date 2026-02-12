Japón subvencionará medidas para aliviar la congestión aeroportuaria

Noticias

Tokio, 12 de febrero (Jiji Press)—El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón tiene previsto conceder subvenciones para medidas destinadas a aliviar la congestión en los aeropuertos provocada por el aumento de turistas internacionales, como parte de sus esfuerzos por hacer frente al sobreturismo y crear un entorno de viaje más cómodo.

En concreto, el ministerio está estudiando subvencionar los costes de ampliación de los pasillos de circulación de pasajeros en los aeropuertos y el aumento del número de cintas transportadoras de equipaje, con el objetivo de reducir los largos tiempos de espera y las colas.

Para este programa se han reservado 2.883 millones de yenes en el proyecto de presupuesto del Gobierno para el ejercicio fiscal 2026.

Podrán optar a las subvenciones las aerolíneas nacionales, las empresas operadoras de terminales aeroportuarias y los gobiernos locales que gestionan aeropuertos. En principio, las ayudas cubrirán la mitad de los costes destinados a reforzar las funciones de los edificios terminales con el fin de aliviar la congestión.

También se prevé que las subvenciones se utilicen para la mejora y ampliación de las terminales de autobuses de los aeropuertos y para la instalación de señalización digital que guíe a los pasajeros hasta sus destinos, facilitando así los trasbordos al transporte público.

