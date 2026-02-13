Un comité aconseja al Gobierno de Japón elevar las tasas de los servicios médicos debido a la inflación

Noticias

Tokio, 13 de febrero (Jiji Press)—El Consejo Central de Seguro Médico, órgano que asesora al ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, aprobó el viernes un proyecto de revisión de las tarifas de los servicios médicos para el ejercicio fiscal 2026.

El eje principal de la reforma es el aumento de las tasas básicas de las consultas iniciales y sucesivas, así como de los costes básicos de hospitalización. Con ello se pretende hacer frente al encarecimiento de los precios que está presionando la gestión de los centros médicos y, al mismo tiempo, vincular la medida a subidas salariales para los profesionales sanitarios. Asimismo, se incorporan complementos para los hospitales que colaboren con clínicas situadas en zonas despobladas, con el objetivo de mantener los servicios médicos en regiones afectadas por el descenso de población.

En respuesta al aumento de los precios, la tarifa de las consultas sucesivas se incrementará en 10 yenes, y la tarifa básica de hospitalización se elevará hasta un máximo de 3.240 yenes por persona y día, en función del tipo de planta. Además, se crearán nuevos complementos que se añadirán a las tarifas de primera consulta, consulta sucesiva y hospitalización básica en todos los centros médicos, que se aplicarán en dos fases durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

El coste de las comidas para pacientes hospitalizados aumentará en 40 yenes por comida, y los gastos de agua y electricidad para pacientes de 65 años o más con hospitalizaciones prolongadas subirán 60 yenes al día.

En cuanto a los complementos introducidos en la revisión del ejercicio fiscal 2024, la revisión de 2026 ampliará las categorías elegibles, incorporando también a médicos en activo menores de 40 años y a personal administrativo, además de incrementar de forma gradual los importes.

Estas revisiones supondrán un aumento de la carga económica directa para los pacientes. En los centros que vienen aplicando subidas salariales continuadas desde el ejercicio fiscal 2024, por ejemplo, la tarifa básica de la primera consulta, actualmente fijada en 2.970 yenes, aumentará en 190 yenes en 2026 hasta los 3.160 yenes, y alcanzará los 3.350 yenes en 2027. En el caso de un copago del 30 % (actualmente 891 yenes), el importe a pagar por el paciente será de 948 yenes y 1.005 yenes, respectivamente.

En respuesta al descenso de población, se establecerán nuevos complementos para los hospitales que colaboren con clínicas situadas en zonas despobladas y cuenten con sistemas para aceptar a pacientes que requieran hospitalización de urgencia. Dado el aumento de los traslados de emergencia de pacientes de edad avanzada, especialmente en áreas urbanas, también se reforzará la remuneración de los hospitales que ofrecen atención de urgencias las 24 horas.

Por otro lado, se recortarán las tarifas de la atención médica a domicilio de baja necesidad y de la atención de enfermería a domicilio con márgenes de beneficio excesivamente altos. La medida se aplicará, entre otros, a estaciones de enfermería a domicilio anexas a residencias para personas mayores, con el objetivo de contribuir a la reducción del gasto sanitario.

