Crean en Japón un sitio web en memoria de la chimpancé “genio” Ai, fallecida hace un mes

Inuyama, prefectura de Aichi, 15 de febrero (Jiji Press)—El Centro de Investigación sobre los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la Universidad de Kioto ha puesto en marcha recientemente un sitio web en memoria de la chimpancé Ai, muy querida y conocida como una “genio” por su capacidad para reconocer letras y figuras, que falleció hace un mes.

“Fue una compañera de investigación que nos enseñó muchas cosas sobre la mente y la existencia de los chimpancés, así como sobre los seres humanos”, comentó el profesor asociado Adachi Ikuma, especialista en cognición comparada y que trabajó con Ai durante 18 años.

Ai, una hembra nacida en África, llegó al centro en 1977, cuando tenía un año. Debido a que “era muy curiosa y se adaptaba bien al entorno creado por los humanos”, en 1978 se puso en marcha el Proyecto Ai, destinado a estudiar el pensamiento y las capacidades lingüísticas de los chimpancés. En 1985, los resultados se publicaron en la revista científica británica Nature, y en 1989 se convirtió en noticia tras “escapar” de su recinto utilizando una llave que se encontraba cerca.

Según el profesor Adachi, “la capacidad cognitiva en sí no era algo exclusivo de Ai”. Aunque había otros chimpancés capaces de obtener resultados similares, el hecho de que Ai abordara con entusiasmo diversas tareas permitió establecer métodos para estudiar las funciones cognitivas de estos animales, por lo que “fue una presencia especial para la investigación”, recordó.

Con el paso de los años, Ai fue perdiendo interés por los experimentos y la comida, y comenzó a centrarse más en la interacción con investigadores y cuidadores. Padecía una enfermedad renal crónica y, desde finales del año pasado, había reducido su ingesta de alimentos. El 9 de enero falleció rodeada de muchas personas. Tenía 49 años. En el laboratorio del profesor Adachi se instaló un altar conmemorativo hecho a mano.

En el sitio web conmemorativo, además de mensajes de condolencia, también se solicitan donaciones para mejorar el entorno de cría de diez chimpancés, incluido Ayumu, el hijo de Ai. “Seguiremos avanzando en la investigación para profundizar en la comprensión de la mente de los chimpancés y de la naturaleza humana”, afirmó el profesor Adachi.

