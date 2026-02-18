La torre principal del castillo de Hiroshima, símbolo de la reconstrucción, cerrará sus puertas en marzo

Noticias

Hiroshima, 18 de febrero (Jiji Press)—La torre principal del castillo de Hiroshima cerrará el 22 de marzo debido a su deterioro; así terminará el acceso del público al interior del edificio después de que fuera destruido por el bombardeo atómico que realizó en 1945 Estados Unidos, y restaurado como símbolo de la reconstrucción de la ciudad, en el oeste de Japón.

El exterior de la torre, ubicada dentro de las ruinas del castillo de Hiroshima, un lugar de gran importancia histórica nacional, se podrá visitar tras el cierre, pero las salas de exposición del interior de la estructura de cinco pisos ya no seguirán abiertas al público.

Muchos esperan que la torre principal sea reconstruida como estructura de madera. El Gobierno de la ciudad de Hiroshima está considerando si esta opción es viable.

Mōri Terumoto, daimyō de la era feudal, comenzó la construcción del castillo de Hiroshima en 1589. En 1931 se designó la torre principal antiguo tesoro nacional, pero cuando la bomba atómica cayó sobre la ciudad en agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la torre, que se hallaba a cerca de un kilómetro del epicentro, colapsó.

Tras la guerra, la tercera y actual versión de la torre fue construida con hormigón reforzado en 1958, tras una segunda versión temporal de madera.

A principios de febrero un gran número de ciudadanos visitó una exposición especial de cuenta atrás que presentaba la historia de la torre del homenaje. La conservadora Honda Miwako explicó detalles sobre la estructura de la torre del castillo y su historia, y respecto a cómo la madera recuperada tras su derrumbe por el bombardeo atómico se utilizó para reconstruir infraestructuras de la ciudad y sirvió a la población. Honda también mencionó que existía cierta oposición a la reconstrucción de la tercera versión, ya que algunos argumentaban que su destrucción por la bomba atómica era en sí misma historia.

Un asistente llegado de la ciudad de Iwakuni, en la prefectura de Yamaguchi, comentó: “Es triste ver cómo cierran el castillo, con su larga historia. Espero que reconstruyan la torre con una nueva forma”. Otro hombre, del distrito de Asakita, en la ciudad de Hiroshima, también comentó: “Ojalá la reconstruyan en madera”.

En 2021 la ciudad inició investigaciones y deliberaciones con vistas a esa posible restauración en madera; se creó un panel de expertos, el cual concluyó que reconstruir la torre en madera era la opción más viable, citando su potencial para convertirse en un símbolo que transmita la historia de antes del bombardeo y de la reconstrucción de la posguerra, así como la posibilidad de una conservación semipermanente por medio de un mantenimiento regular. La ciudad prevé, no obstante, que aunque se llegue a reconstruir el edificio en madera, su finalización se retrasaría hasta 2027 como muy pronto, en parte debido a la necesidad de desmantelar la torre actual.

Honda, que ha prestado sus servicios en el castillo de Hiroshima durante 24 años, declaró: “La verdadera historia del castillo de Hiroshima nació de su reconstrucción tras el bombardeo atómico. Espero que la gente reevalúe el edificio actual, que encarna los sentimientos de tantas personas, y desarrolle un nuevo afecto por su torre principal”.

