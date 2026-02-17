El expresidente de Sega y artífice de la Mega Drive, Satō Hideki, fallece a los 75 años

Noticias

Tokio, 17 de febrero (Jiji Press)—El expresidente de Sega, Satō Hideki, quien participó en el desarrollo de las principales videoconsolas de la compañía, entre ellas la Mega Drive, falleció el pasado viernes a los 75 años, según informó la empresa el lunes a través de su cuenta oficial en X.

Nacido en la prefectura de Hokkaidō, en el norte de Japón, Satō estudió ingeniería electrónica en la Universidad Metropolitana de Tokio antes de incorporarse en 1971 a Sega Enterprises Ltd., actual Sega Corp.

Fue el principal desarrollador del ordenador doméstico de videojuegos SC-3000, lanzado en 1983. Posteriormente, desempeñó un papel clave en el desarrollo de todas las consolas domésticas de Sega, incluida la Mega Drive y la Sega Saturn.

Satō asumió la presidencia en 2001, cuando Sega anunció su retirada del negocio de las consolas domésticas, y lideró el giro estratégico de la empresa hacia el desarrollo de software. En 2003 pasó a ocupar el cargo de presidente del consejo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]