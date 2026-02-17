Trump se atribuye el mérito de la victoria electoral del PLD en Japón

Noticias

Washington, 16 de febrero (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que él fue responsable de la aplastante victoria del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón en las últimas elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja).

Trump declaró ante los periodistas a bordo del Air Force One que la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, quien también preside el PLD, “atribuyó mi respaldo” al éxito del partido en las elecciones generales celebradas el 8 de febrero. “Eso es muy bueno porque tenemos una gran relación con ella y con Japón”, añadió Trump.

Durante el periodo de campaña de las elecciones a la Cámara Baja, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que ofrecía su “apoyo completo y total” a Takaichi. “Estoy sinceramente agradecida al presidente Donald J. Trump por sus cálidas palabras”, declaró Takaichi en inglés en una publicación en X al día siguiente de las elecciones.

