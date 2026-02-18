Japón incautó más de tres toneladas de drogas ilegales en 2025

Noticias

Tokio, 18 de febrero (Jiji Press)—El Ministerio de Finanzas de Japón anunció el martes que, en 2025, la cantidad incautada aumentó un 15 %, hasta 3.211 kilos, respecto al año anterior. Es la primera vez en seis años, desde 2019, que la cantidad incautada supera las tres toneladas. Influyó de forma significativa la incautación de aproximadamente una tonelada de cannabis realizada por la aduana de Tokio en junio del año pasado.

El desglose de las drogas incautadas muestra que las metanfetaminas disminuyeron un 53 %, hasta 840 kilos, mientras que el cannabis se multiplicó aproximadamente por 3,5, hasta 1.531 kilos. Aunque la cantidad de metanfetaminas incautadas se redujo, el contrabando a través de pasajeros aéreos casi se duplicó, alcanzando los 664 kilos, en el contexto del aumento de los viajes internacionales. Asimismo, las sustancias designadas como el etomidato, conocido como “cigarrillo zombi”, también aumentaron aproximadamente 3,8 veces, hasta 41 kilos.

Por otro lado, el número de casos de incautación de lingotes de oro disminuyó un 61 % interanual, hasta 192 casos, y la cantidad incautada cayó un 68 %, hasta 425 kilos. Además, se detectó un caso en el que se intentó importar ilegalmente unas 45 toneladas de arroz desde Vietnam, haciéndolo pasar por soja verde. Dado que el precio del arroz en el mercado nacional estaba en alza, es posible que se intentara introducirlo de contrabando.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]