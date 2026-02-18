Trump revela una primera fase de inversiones procedentes de Japón por 36.000 millones de dólares

Noticias

Washington, 17 de febrero (Jiji Press)—El presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló el martes que Japón invertirá 36.000 millones de dólares en tres proyectos energéticos y de minería en los Estados Unidos en la primera fase de ejecución de su compromiso de inversión de 550.000 millones de dólares.

“Hoy me complace anunciar tres ENORMES proyectos en las áreas estratégicas del petróleo y gas en Texas, la generación de energía en Ohio y los minerales críticos en Georgia”, afirmó Trump en una publicación en la red social Truth Social.

Asimismo, señaló que la central térmica de gas será la más grande de la historia, que la instalación petrolera en el “Golfo de América” impulsará las exportaciones y que la planta de minerales críticos pondrá fin a la dependencia de Estados Unidos de fuentes extranjeras.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, afirmó en una publicación en X que la cooperación entre Japón y Estados Unidos en la creación de cadenas de suministro fortalecerá los lazos entre ambos países, y que los proyectos de inversión acordados “ayudarán a promover beneficios mutuos”.

Takaichi añadió además que las empresas japonesas, como proveedoras de instalaciones y equipos, podrán aprovechar estos proyectos para ampliar sus ventas y sus negocios.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]